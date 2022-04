It Takes Two : le film inspiré du jeu vidéo sera produit par Amazon

Ainsi, Variety annonce qu'Amazon Studios épaulera dj2 Entertainment et Seven Bucks Productions sur la production (logique) du film It Takes Two. Cette dernière société a été fondée par un certain Dwayne "The Rock" Johnson, qui pourrait même intégrer le casting. Les scénaristes Pat Casey et Josh Miller s'occuperont de l'écriture. Ce duo a récemment travaillé sur les deux longs-métrages Sonic The Hedgehog. De plus, Josef Fares, le réalisateur du jeu, occupera le poste de producteur exécutif.