Avec le court-métrage The House of Gaunt, des fans de Harry Potter explorent les origines de Voldemort

Réalisé par le Français Joris Faucon Grimaud, The House of Gaunt: Lord Voldement Origins était attendu de pied ferme par les fans et les backers du projet. Annoncé en 2017 et passé par plusieurs campagnes de financement participatif, ce court-métrage de fans pour les fans, non affilié à Warner Bros. ou J.K. Rowling, est aujourd'hui disponible gratuitement .