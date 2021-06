Dans Reminiscence, par la cocréatrice de Westworld, Hugh Jackman est obsédé par le passé

Réalisé, scénarisé et produit par la co-créatrice de la série HBO Westworld, Lisa Joy, Reminiscence dévoile aujourd'hui sa bande-annonce. Le film est porté par Hugh Jackman, dans le rôle du détective médiumnique Nick Bannister.

Si ce terme ne vous dit rien, c'est normal : nous sommes dans un futur proche où la montée des eaux et les guerres incitent les gens à utiliser une technologie pour explorer les souvenirs et (re)vivre dans le passé. Sauf que durant l'une de ses enquêtes, liée à une certaine Mae (Rebecca Ferguson), l'obsession et un complot de plus grande ampleur vont lui tomber dessus.

Au reste du casting, on pourra notamment relever les présences de Thandiwe Newton (Westworld, également), Cliff Curtis (Hobbs & Shaw) ou encore Daniel Wu (Into the Badlands).

Rendez-vous le 18 août en salles.