Les data centers ne seraient pas les gouffres énergétiques que l'on pensait

Études simplistes

Des data centers plus propres

Source : Forbes

Selon l'étude, en 2018, les data centers ont exécuté 5,5 fois plus d'applications qu'en 2010, mais leur consommation en énergie n'a depuis grimpé que de 6 %.Son résume explique : «».Le texte poursuit : «».Les initiatives vertes et de nouvelles informations ont donc revu à la baisse l'impact énergétique des centres de données. En 2018, les data centers de Google ont été entièrement alimentés par de l'énergie renouvelable . Dans ce domaine, Microsoft a promis d'atteindre 60 % d'énergies renouvelables cette année Forbes a contacté Eric Masanet, chercheur de l'Université de Californie et principal auteur de l'étude. Celui-ci a résumé : «».Les scientifiques contestent ainsi les prévisions effectuées récemment concernant la consommation des data centers en 2020. Pour Forbes, qui cite l'étude, «».En tenant compte de ces informations, ils estiment que la consommation énergétique mondiale des centres de données n'a augmenté que de 6 % entre 2010 et 2018, à 205 TWh. Cela dit, le chiffre reste conséquent : s'il était avéré, les data centers représenteraient environ 1 % de la consommation énergétique mondiale.