Générer de l'électricité à partir de la pluie ? L'idée de nouveau sur la table

Source : Engadget

Autant de petites idées auxquelles des chercheurs de l'université de Hong Kong ont ajouté la leur. Selon eux, le générateur qu'ils ont mis au point serait l'un des plus efficaces à ce jour.L'appareil est présenté sur le site de l'université . Il utilise une structure semblable à un transistor à effet de champ pour produire de façon ponctuelle une tension importante.Le professeur Wang, de l'université de Hong Kong, a ainsi déclaré : «(1 microlitre correspond à un millionième de litre,».L'allumage de cette centaine de LED ne durerait cependant qu'un instant. Les chercheurs ont donc conçu un système à base de deux électrodes : lorsqu'une goutte tombe, elle relie les deux électrodes et créé un circuit fermé. De cette façon, le système pourrait gérer des précipitations plus soutenues.Cela dit, il reste encore du travail aux chercheurs pour produire une alimentation continue à partir de l'eau de pluie. À terme, toutefois, le système pourrait être adapté pour que des objets fréquemment frappés par l'eau de pluie - comme les parapluies - puissent générer de l'énergie.