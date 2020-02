Aux États-Unis, l'éolien dépasse l'hydroélectrique pour la première fois

L'éolien augmente, l'hydroélectrique stagne

Productions saisonnières

Après les records des énergies renouvelables observés au Royaume-Uni et les bons chiffres de la filière éolienne française , l'utilisation du vent s'est largement développée ces dernières années aux États-Unis.La production éolienne annuelle a affiché 300 millions de mégawattheures (MWh) en 2019, dépassant la production hydroélectrique de 26 millions de MWh. L'EIA observe que «».À l'inverse, sur la même période, le secteur hydroélectrique a stagné, oscillant entre 250 millions de MWh et 320 millions de MWh entre 2009 et 2019. Pour l'EIA, cela «», ajoutant : «».En effet, l'organisme relève que la capacité de l'éolien américain a considérablement augmenté au cours de la période 2009-2019. Sur les 103 GW de capacité que comptait l'éolien en 2019, 77 % ont été installés au cours de cette décennie. Selon l'EIA, l'année 2019 a été la seconde année la plus prolifique en ajouts d'installations éoliennes après 2012. Le secteur hydroélectrique, de son côté, est plus ancien : il compte une capacité de 80 GW, mais la plupart de ses installations fonctionnent depuis plusieurs décennies. 2 GW d'installations seulement ont été ajoutés sur la période retenue par l'agence.Elle rappelle également que les productions hydroélectrique et éolienne suivent des schémas saisonniers : «».À cause de ces variations, les effets de ces installations auront mis quatre ans avant d'être bien visibles. En effet, c'est la première fois que la production éolienne est effectivement supérieure à celle de l'hydroélectrique. Mais en termes de puissance installée, l'éolien a dépassé l'hydroélectrique en 2016.