Avec le SolarStratos et le PHASA-35, l'avenir de l'avion solaire semble brillant

© SolarStratos

Une alternative aux satellites ?

Le PHASA-35

De l'électricité dans l'air

© SolarStratos

Source : Electrek

Parallèlement, un autre projet poursuit son chemin : celui du SolarStratos, qui compte bien flirter avec l'espace. Voilà qui illustre un engouement de plus en plus concret pour l'aviation solaire.Le PHASA-35 (pour) pèse 150 kilos pour 35 mètres d'envergure. Il a été conçu en deux ans par les sociétés BAE Systems et Prismatics. Prévu pour être placé à 20 000 mètres d'altitude, dans la stratosphère, il est présenté par les deux enseignes comme pouvant assurer des services relatifs à la surveillance, aux communications ou à la collecte de données environnementales. Il pourrait prendre part, par exemple, au développement de la 5G et offrir une alternative aux constellations de satellites qui fleurissent actuellement.Pour ce vol de test, le PHASA-35 et ses panneaux photovoltaïques n'ont atteint que 2 000 mètres d'altitude. Dans son communiqué , BAE Systems ne dit pas combien de temps l'appareil est resté en vol pour cet essai, précisant simplement qu'«». Pour Ian Muldowney, directeur d'ingénierie chez BAE Systems, «» est une prouesse. Il a déclaré qu'«». L'enseigne affirme ainsi que le PHASA-35 pourrait démarrer sa commercialisation dans les 12 mois. Avant cela, l'appareil devra effectuer d'autres vols de test.Le projet du PHASA-35 en évoque un autre, développé cette fois par SolarStratos. Conçu en partenariat avec le Centre suisse d'Electronique et de Microtechnologie, il s'agit d'un appareil à la fois plus petit et plus lourd : 24 mètres d'envergure pour 450 kilos. Nous en avions parlé il y a quelques années comme étant le premier avion 100 % électrique et solaire à entrer dans la stratosphère . Cependant, comme le PHASA-35, il doit encore subir des tests cette année. Alors qu'était évoqué l'année dernière un objectif de 24 400 mètres d'altitude , les vols d'essai prévus en 2020 parlent plutôt de 10 000 mètres d'altitude.Ces deux projets témoignent de l'envol (sans mauvais jeu de mot) du secteur de l'aviation électrique-solaire. Depuis le projet Solar Impulse, largement médiatisé, des géants comme Airbus ou EasyJet se positionnent sur le segment de l'électrique. Cela dit, pour le moment, il ne semble pas question d'ajouter des panneaux solaires aux appareils de ces grands groupes.