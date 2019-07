Le TGI de Tours demande le retrait du compteur Linky chez 13 particuliers pour raisons médicales

Le TGI privilégie le principe de précaution

Troubles du sommeil et état de fatigue chronique chez un enfant de sept ans

L'ANFR affirme que les compteurs ne représentent pas de danger pour la santé

», aurait murmuré un compteurdésespéré, bien décidé à conserver l'anonymat. Blague à part, c'est devant le très sérieuxque l'appareil installé par Enedis a connu un nouveau revers. Mardi 30 juillet, l'AFP a relayé unrendu par la juridiction, qui demande le retrait d'un compteur et l'annulation de la pose de douze autres, pour des raisons médicales.ont été déposés par des habitants de la région Centre-Val de Loire et répartis dans trois jugements distincts. Tous refusent de devoir cohabiter avec les compteurs Linky, installés par Enedis pour permettre le relevé à distance de la consommation d'électricité de ses clients, avec une transmission de données en temps réel, qui peut permettre aux particuliers d'optimiser leur consommation énergétique.Notons que 108 de ces référés ont été rejetés par le TGI. Mais 13 d'entre eux ont reçu uneaux demandeurs, qui se prévalaient de raisons médicales. Dans le détail,, en faisant valoir le principe de précaution, bétonné par des certificats médicaux.Le treizième cas est un peu plus problématique pour Enedis, puisqu'il concerne. La famille de ce dernier, vivant à Tours, a en effet fourni à la justice des certificats médicaux attestant deainsi que des «» rencontrés par l'enfant. Considérant que les symptômes «»,et enjoint Enedis à procéder à une «».L'avocat des plaignants, Me Arnaud Durand, a d'ores et déjà annoncé vouloir saisir d'autres tribunaux partout en France , et ainsi poursuivre son combat contre l'installation des compteurs.En réaction, la filiale d'EDF,du tribunal de grande instance tourangeau, en affirmant être convaincue de «».Tout récemment, l'ANFR avait dévoilé une étude portant sur les Équipements Radio Linky, qui sont des modules optionnels des compteurs. Après avoir procédé à divers tests et mesures,, et que le niveau de son champ électrique est très largement inférieur à la valeur limite réglementaire.