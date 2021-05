Embracer Group (Deep Silver, THQ Nordic, Gearbox) compte bien procéder au rachat d’autres studios

Actuellement, le groupe Embracer cumule 68 studios de développement et plus de 7 000 employés répartis dans plus de 40 pays. En interne, la société se structure notamment autour de huit groupes d’exploitation assez autonomes avec de plus petits studios sous leurs ordres. Pour vous donner une idée de l’ampleur prise par la société, son nombre se rapproche de celui d’Electronic Arts mais avec, certes, des studios et des moyens plus modestes. Du moins pour le moment !

Car, oui, la société se dote encore de moyens colossaux pour assouvir sa soif d’acquisition. En l’occurrence, le studio vient d’effectuer une levée de 7,6 milliards de couronnes suédoises, soit plus de 900 millions de dollars, pour financer ses ambitieux projets.