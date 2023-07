Need for Speed : un nouveau remake dans les cartons ?

Pour beaucoup de joueurs et de joueuses, Need for Speed: Most Wanted est l'un des meilleurs opus de la saga lancée en 1994. Il s'agit en tout cas de l'un des plus populaires. Pas étonnant donc d'apprendre aujourd'hui qu'EA souhaiterait en proposer un remake (et non un simple remaster). Attention d'ailleurs, il s'agirait bien de recréer le titre de 2005 développé par EA Black Box, et non de se pencher sur son reboot de 2012 par Criterion Games.