Sony présente les WF-SP800N, de nouveaux intras sans-fil pour les sportifs

Sobres et waterproof

Grosses basses et grosse réduction

Lire aussi :

Sennheiser Momentum True Wireless 2 : nouvelle version avec ANC et autonomie en hausse



Autonomie record

Source : Communiqué de presse

Assez passe-partout, les WF-SP800N reprennent les grandes lignes des WF-1000Xm3 , eux-mêmes hérités de modèles plus anciens. Certes pas incroyablement compacts, mais sobres, les SP800N donnent une légère impression néo-rétro avec une façade rappelant vaguement certains baladeurs K7 et FM.Garni d'une enveloppe en plastique mat déclinée en noir, blanc, bleu, et visiblement corail selon certains visuels (à confirmer), le produit dispose d'un petit système d'ailettes sur les embouts. Ce dispositif assez classique sur les intra sportifs permet de se caler dans la conque de l'oreille, évitant aux écouteur de tomber. Si cela devait arriver, les capteurs optiques intégrés permettent de déclencher automatiquement la pause.Encore une fois chez Sony, le hic pourrait venir de la boîte de charge, de taille assez conséquente et peu compatible avec des petites poches.Les WF-SP800N étant destinés aux sportifs et sportives, ils viennent avec une certification IP55. Ainsi plus de problème avec la poussière et l'eau, sachant que le « 5 » de IPX5 désigne une étanchéité contre les jets d'eau moyenne pression. Il sera donc largement possible de rincer le produit après utilisation.Pour les contrôles, la marque opte pour un principe de surface tactile sur le modèle des WF-1000Xm3. Celle-ci devrait donc être personnalisable via Headphones Connect. En effet, l'application très complète de Sony prendra en charge les écouteurs, ce qui est une excellente nouvelle (surtout pour les futures mises à jour).Très rare sur des modèles sportifs, la réduction de bruit active hybride (deux microphones par côté) fait ici son apparition. À l'instar des 1000Xm3, il sera possible de laisser cette réduction de bruit au max, de la régler selon plusieurs crans, voire de laisser le système adaptatif faire son travail.Les microphones utilisés pour la réduction de bruit permettront également de déclencher le mode Ambiant, permettant de retranscrire les sons étouffés en passif (par les embouts). Très utile pour rester alerte et relâcher un peu la pression sonore sur les tympans.Sur le plan sonore, les WF-SP800N ne nous promettent pas l'équilibre pur, mais plutôt des grosses basses propulsé par le système Extra Bass. Déjà aperçu sur les WF-XB700 , cet Extra Bass devrait être plus modéré ici car armé d'un plus petit transducteur de 6 mm (12 mm pour les XB700), une taille tout à fait standard pour du True Wireless.Côté Bluetooth , sa puce 5.0 (sans doute Mediatek) permet d'assurer une compatibilité avec les codecs SBC et AAC. Logique ici, Sony ne veut clairement plus travailler avec Qualcomm, et les codecs HD type LDAC sont bien trop difficiles à tenir pour des True Wireless.Terminons sur l'autonomie, plutôt alléchante sur le papier. En simple charge avec réduction de bruit, le produit atteint les 9 heures. Sans réduction de bruit, nous arrivons à 13 heures, ce qui placerait clairement ces écouteurs dans le très haut du panier (juste derrière les CKS5 TW de Audio-Technica). La boîte de recharge permet quant à elle d'apporter une recharge supplémentaire, ce qui permet d'arriver à respectivement 18 heures et 26 heures au total.La recharge complète des écouteurs prend ici 2 heures 30, et 3 heures pour le boîtier. Enfin, le modèle dispose d'une fonction recharge rapide, apportant 60 minutes de lecture pour 10 minutes de charge. Aucun mot sur une recharge par induction, les WF-SP800N en sont donc très probablement dépourvus. Comptons sur une recharge en USB-C uniquement.Les Sony WF-SP800N seront disponibles dans le courant du mois de juillet, pour un prix d'environ 200 euros.