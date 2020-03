Sennheiser Momentum True Wireless 2 : nouvelle version avec ANC et autonomie en hausse

Une forme égale ou presque

Réduction de bruit, autonomie, et toujours le meilleur son ?

A moins d'avoir vraiment l'œil, difficile de faire la différence entre la V1 et la V2. L'écouteur est de taille équivalente, très légèrement aminci sur sa face interne selon les infos qui nous ont été communiquées. Le produit reste sur un principe de canule (tige plastique) très courte et peu épaisse, et ce n'est (sans trop spoiler) pas une surprise de constater que le confort est excellent. Comme sur la première version , les Momentum True Wireless 2 possèdent une certification IPX4, ce qui les protège de toutes formes de projections d'eau.En petit détail esthétique, on remarque l'apparition d'une matrice de 3 x 3 trous sur la face externe des écouteurs, sans doute liée au micro de réduction de bruits. Sur la face interne, le même système de connecteurs métalliques (recharge). Enfin l'apparition de petits capteurs optiques pour l'option pause/lecture automatique, fonction déjà existante sur les premiers modèles. Les contrôles seront toujours sur la base d'une surface tactile (simple toucher et non un balayage). De fonctions différentes suivant l'écouteur gauche et l'écouteurs droits, ces commandes sont très personnalisables et visiblement complètes, permettant à la fois de changer le mode de réduction, naviguer dans les pistes, changer de volume ou appeler l'assistant vocal.La boite de recharge est presque un clone de la première, mêmes dimensions et même revêtement en tissus particulièrement agréable à l'usage. Nous pouvons tout de même relever le coloris gris plus sombre des Momentum True Wireless 2. Une version blanche version blanche fera également son apparition.Indicateur led pour l'état de la batterie, USB-C, mais malheureusement pas d'induction, ce qui est franchement dommage vue l'orientation tarifaire. Un défaut qu'ils partagent avec les Sony WF-1000xm3 Grosse nouveauté et fonction déterminante depuis l'apparition des Airpods Pro, la réduction de bruit active fait enfin son apparition. Sennheiser a une très grosse expérience en la matière, mais nous attendrons de voir si cela se concrétise ici.Cette fonction s'accompagne évidemment du Transparent Hearing (son ambiant), ainsi que d'une réduction de bruit active lors des appels. 2 micros sont utilisés pour chacune des fonctions.Seconde nouveauté marquante, le passage d'une autonomie de 4 h à une autonomie de 7h (ANC désactivé), et 21 h en comptant la boite, un chiffre déjà bien plus dans la norme actuelle. Il faudra surtout vérifier les performances en mode ANC.La puce Bluetooth reste de type 5.0, pour une prise en charge des codecs SBC, AAC, AptX, et visiblement LHDC. Ce dernier est un concurrent du LDAC créé par Savitech et Huawei, soutenu entre-autre par Sennheiser. Une fonctionnalité Multipoint a été évoquée lors de la présentation, mais nous vérifierons s'ils s'agit bien d'un vrai multipoint (connexion en profil audio sur au moins 2 produits) et non une fonction tronquée comme sur le Sony WH-1000xm3 Le transducteur reste un modèle dynamique de 7mm, à voir si la sonorité reste la même ou s'améliore encore. Si la signature sonore dépend des gouts de chacun, les Momentum True Wireless 1 sont encore dans ce qui se fait de mieux en la matière. Comme tout produit Sennheiser moderne, l'application dédiée Smart Control donne accès à de nombreux réglages et à l'égaliseur maison.Petite déception sur le type d'appairage, qui reste en mode maitre-esclave et non en mode sniffing (le second interceptant le flux du premier). Le mode mono n'existe ainsi qu'avec l'écouteur droit.Disponible dès le, ces Sennheiser Momentum True Wireless 2 reprendront le même tarif que la V1 :. Justifié ? Réponse très bientôt.