En 2024, Netflix comptait près de 300 millions d’abonnés. C’est la plateforme de streaming la plus populaire. Mais, au moment de profiter de votre abonnement pour binge watcher vos séries et films préférés, il peut arriver que l’écran se fige, que Netflix se bloque et qu’il soit impossible d’aller plus loin. Ce problème peut la plupart du temps être résolu en quelques étapes, afin de réinitialiser la mémoire de votre service de streaming.