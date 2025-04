Une fois l'application installée, ouvrez-la et connectez-vous à votre compte. Cherchez ensuite la liste des serveurs disponibles et choisissez-en un situé aux États-Unis. La connexion à ce serveur masquera votre adresse IP française et la remplacera par une adresse IP américaine. Avec le VPN actif et connecté à un serveur US, ouvrez l'application Disney+ ou rendez-vous sur le site web. Vous devriez maintenant voir le catalogue américain, potentiellement plus riche que celui proposé en France. Pour vérifier, cherchez un titre connu pour être une exclusivité américaine ou disponible plus tôt aux États-Unis.