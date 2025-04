Amazon Prime Video, propose un vaste catalogue qui varie considérablement d'un pays à l'autre. Cette variation est due aux accords de licence et aux droits de diffusion négociés spécifiquement pour chaque région. C'est pourquoi certains contenus très populaires, comme des saisons de séries américaines (« NCIS », « S.W.A.T. ») ou des productions spécifiques, peuvent être visibles aux États-Unis ou au Royaume-Uni, mais inaccessibles depuis la France. Lorsque vous essayez d'y accéder, le service détecte votre localisation via votre adresse IP et affiche le fameux message : « ce programme n'est actuellement pas disponible depuis votre zone géographique ». L'utilisation d'un VPN performant permet de masquer votre localisation réelle et de simuler une connexion depuis le pays de votre choix, débloquant ainsi l'accès à ces contenus.