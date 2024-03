Fin de mission pour le commandant danois, les équipages changent sur l’ISS !

Ce vol pourrait représenter une certaine routine. Le 12è pour une capsule Crew Dragon en cinq ans, et le deuxième, à durer aussi longtemps. Pour autant, c’est un ballet synchronisé que l’on doit à la fois à SpaceX qui fournit la capsule (puis n’a plus grand chose à raire durant six mois à part des vérifications), à la NASA ainsi qu’aux planificateurs internationaux de l’ISS, et bien sûr aux astronautes eux-mêmes. Et c’est aussi une période de six mois, qui passe en un clin d’oeil et pour laquelle ils se sont entrainés parfois une décennie. Andreas Mogensen, qui est astronaute de l’ESA depuis 2009 et n’était allé sur l’ISS que pour une courte durée de 2 semaines en 2015, l’expliquait très bien quelques jours avant de laisser la clé de la station qu’il avait commandé durant six mois. « C’est un rêve devenu réalité. Où j’ai pu vivre et travailler durant ces six mois, avec des expériences scientifiques du Danemark, de l’Europe et du reste du monde, sur notre système immunitaire, la filtration de l’eau ou la qualité de notre sommeil ».