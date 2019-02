Free ouvre la boutique en ligne d'accessoires pour la Freebox Delta (et il en manque)

© Univers Freebox

L'alpha et l'oméga de la Freebox Delta (ou presque)

Absence d'accessoires pour la fibre optique à 10 Gb/s

Bonne nouvelle pour les abonnés de Free qui ont réussi à obtenir leur Freebox Delta . En effet, comme l'a noté Univers Freebox , l'espace client de l'opérateur permet à présent depour la nouvelle box.La nouvelle boutique propose ainsi plusieurs produits, qui semblent essentiellement destinés à des remplacements d'objets défectueux. Sont tout de même disponibles les composants du nouveau Pack Sécurité, dont le détecteur d'ouverture (à 19,99 €), la caméra Wifi (39,99 €), ou encore la télécommande permettant de contrôler le module (14,99 €).L'opérateur propose également à la vente des Freeplugs, les éléments permettant dede la Freebox (Server et Player), via CPL. Une réduction est prévue pour l'achat de deux composants, vendus 89,99 €, contre 49,99 € à l'unité.En matière de connectique, Free donne la possibilité de se fournir en câbles Ethernet ou HDMI. En revanche, comme l'ont remarqué nos confrères d' Inpact Hardware , on ne peut que déplorer l'absence d'éléments permettant de profiter duCe débit constituait pourtant une des annonces majeures de la nouvelle Freebox. Mais pour le proposer à ses abonnés, l'opérateur a opté pour un emplacement SFP+. Et ce dernier est malheureusement incompatible avec les émetteurs-récepteurs SFP+/RJ45.On aurait donc été en droit d'espérer voir Free faciliter la vie de ses clients, via sa boutique en ligne. Mais pour l'heure, les abonnés devront se débrouiller pour se procurer la connectique nécessaire pour bénéficier de la fibre optique à 10 Gb/s.