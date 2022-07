Le service Fax de la Freebox, c'est fini (mais ça devrait bien se passer)

En effet, dans l'espace abonné Freebox, il était encore possible il y a quelques jours d'activer le « service Fax » en générant un numéro consacré. Toutefois, le groupe français vient d'indiquer que ce dernier n'est plus de la partie, et tous ceux qui n'avaient pas, jusqu'à présent, activé ledit service n'ont plus la possibilité de le faire. Ceux qui avaient en revanche généré un numéro de fax via leur Freebox vont pouvoir continuer d'utiliser le service pendant encore quelques mois, jusqu'au 30 novembre prochain, pour être précis.