Free : à quoi va ressembler la nouvelle app de gestion de compte ?

Si l'on connaît déjà bien Freebox Connect, le logiciel mobile qui permet de piloter sa Freebox à distance et qui offre de nombreux services utiles au quotidien, il n'était pas possible de gérer son compte client, sauf par le site web de l'opérateur.

Ce sera bientôt de l'histoire ancienne avec un nouveau logiciel, baptisé simplement « Mon compte Free » et qui permet, comme son nom l'indique, de gérer son compte client directement depuis son smartphone.

Le logiciel est actuellement en pleine phase finale de développement, et la mise à disposition d'une version bêta, à la fois sur iOS et Android, nous fait découvrir l'interface et les fonctionnalités incluses par l'opérateur internet.