Lucid Air, AMD, Warcraft 3, Coronavirus : les actus tech' de la semaine

Vous avez décroché de l'actualité, la faute à une semaine trop chargée, aux fêtes de fin d'année ou à une courte période éloignée de vos écrans ? Rassurez-vous, Clubic vous livre son récapitulatif hebdomadaire de l'actualité tech'. Laissez-vous guider.Une future concurrente pour la Model S de Tesla. Lucid Motors vient d'ouvrir les précommandes en Europe pour sa berline électrique Lucid Air . En avril, lors d'un événement organisé à New York, le constructeur américain présentera son nouveau bijou en détail. En attendant, seules son autonomie et son accélération ont été communiquées : 640 kilomètres et 2,5 secondes pour atteindre les 96 km/h. Les livraisons de la Lucid Air doivent débuter en 2021.Le, aussi appelé spam vocal, est une pratique frauduleuse qui consister à appeler un numéro en faisant en sorte de couper la tentative d'appel avant la première sonnerie. Si le destinataire rappelle, il tombe sur un numéro surtaxé. Utilisé depuis plusieurs années, cette pratique connaît un nouveau sursaut depuis quelques mois, prévient la Police nationale.La barre des 6 000 personnes infectées par le Coronavirus a été franchie. Pour suivre la propagation de l'épidémie, les chercheurs de l'université Johns Hopkins, un établissement privé de Baltimore aux États-Unis, ont lancé en ligne il y a quelques jours, une carte interactive . Alimentée par les données fournies par l'OMS, elle liste en détail le nombre de cas et leur répartition sur le globe.Le remake du jeu de stratégie culte de Blizzard connaît des débuts difficiles auprès de sa communauté. Sur les forums de Blizzard et Reddit, les fans critiquent une refonte approximative , estropiée de fonctionnalités présentes dans le jeu original et de promesses passées à la trappe. Par ailleurs, Blizzard a mis à jour les conditions d'utilisation du jeu pour s'arroger la propriété des mods et autres éléments créés par la communauté. Forcément, ça passe mal.Les Californiens de Super73 dévoilent leur nouvelle gamme Série R avec deux nouveaux modèles de vélo électriques, le R et le XR. Avec des looks rock et urbains, des pics de puissance à 2000W et une batterie de 960 watts-heure, pour une autonomie comprise entre 65 et 120 kilomètres, ce vélo électrique envoie du lourd. FriendlyElec s'apprête à lancer son NonaPi R2S , un ordinateur single-board (SBC) profitant d'un port Ethernet de plus que le Raspberry Pi 4. Une nouvelle option bienvenue sur le marché restreint des nano-ordinateurs monocarte. Face au produit de la Raspberry Foundation, ce NanoPi R2S s'avère toutefois limité sur sa fiche technique.On savait qu'AMD était parfois victime de contrefaçons grossières de ses processeurs, mais l'on ignorait que ses ventirads étaient aussi la cible de toutes les convoitises. Les Wraith Prism cooler d'AMD font pourtant l'objet de copies très élaborées : le site chinois XFastest a dévoilé une avant-première de ce que l'on pensait être une version révisée du Wraith Prism cooler d'AMD. Mais l'entreprise a depuis mis les choses au point : ce nouveau modèle est une contrefaçon