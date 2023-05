Forte de son succès, Citroën décline à nouveau l'Ami en version Buggy... la nouvelle Mehari ?

Notez que la My Ami Buggy sera aussi vendue en nombre limité dans d'autres pays, par exemple à raison de 50 exemplaires chez nos voisins britanniques, qui s'offrent pour l'occasion une sellerie renouvelée et des roues dignes d'une tondeuse (Jolitorax appréciera). Parmi les autres objets pratiques pour un bon moment en bord de mer (ou ailleurs), une montre Ice-Watch assortie au véhicule et une enceinte portative sont incluses.

Est-ce suffisant pour faire une patrouille sur la Côte d'Azur tels l'adjudant Gerber et le maréchal des logis-chef Cruchot ? À vous de voir. Sinon, la e-Mehari pourra tenter de raviver de potentiels souvenirs chez les plus nostalgiques. Et pour les amateurs de bon goût, la Mehari thermique demeure sur le marché de l'occasion, bien qu'en proie à une sérieuse spéculation depuis quelques années maintenant.