AORUS dévoile sa carte mère X299X Xtreme Waterforce … au tarif de 1 699 €

Une carte « vitrine » du savoir-faire de la marque

Source : Caseking

Parmi elles, la X299X AORUS Xtreme Waterforce bat des records et notamment celui du prix affiché : 1 699 € ! À l'instar la Gaming Box présentée par la filiale de Gigabyte cette semaine, force est de constater que nous avons affaire ici à un produit de niche qui ne devrait pas s'écouler très facilement.Si seuls quelques passionnés franchissent le cap pour acquérir cette carte au tarif intimidant, le fabricant présente ici un produit clairement luxueux et haut de gamme, né des dernières technologies et profitant de ce qui se fait de mieux en la matière à l'heure actuelle. Une carte mère « vitrine » en quelque sorte de ce que sait faire AORUS.Alors que le lancement des processeurs Core X de 10e génération pour HEDT est imminent, AORUS en a profité pour dévoiler ses nouvelles cartes mères de la série X299. Ayant déjà fait son apparition du côté de Caseking , la X299X Aorus Xtreme Waterforce s'affiche comme la solution ultime.Outre son prix exorbitant, cette carte mère ne laisse rien de côté puisque nous y retrouvons huit emplacements pour mémoire avec une capacité maximale de 256 Go en 4 333 MHz, 16 phases d'alimentation, deux ports M.2 (SATA et PCIe x4), deux connecteurs Thunderbolt, mais aussi de multiples connecteurs SATA 6 Gb/s. La liste ne s'arrête évidemment pas là avec deux ports Ethernet, des ports USB Type C, Thunderbolt 3, USB Type A, et un bon nombre d'USB 2.0. On y trouve encore une partie consacrée au réseau sans fil avec un module Wi-Fi et une interface Bluetooth 5.0.La carte mère arbore un sérieux look gaming et est dotée d'un waterblock massif qu'il sera nécessaire de connecter à un système de watercooling. Ce bloc assez étendu n'a pas pour seul objectif de refroidir le CPU, ses dimensions lui permettant aussi de couvrir le PCH, un slot M.2, ainsi que les VRM. Enfin, le RGB entièrement personnalisable est bien sûr de la partie avec quantité de connecteurs.Les deux autres cartes mères de cette série X299X ( AORUS Master et Designare 10G ) devraient se vendre quant à elles à des tarifs bien plus raisonnables.