GIGABYTE lance un boitier graphique externe AORUS avec RTX 2080 Ti et watercooling

Faible pertinence et tarif excessif ?

Source : Videocardz

Preuve en est : après avoir dévoilé sa carte mère X299X facturée 1 699 €, le fabricant a présenté cette semaine l'AORUS Gaming Box, un boîtier graphique externe qui sera livré avec une RTX 2080 Ti watercoolée.Conçus pour faire évoluer des configurations minimales ou pour accompagner un, les boîtiers graphiques externes peuvent également être utiles dans certains cas pour les créateurs de contenus tels que les streamers et autres YouTubers. Hormis ces rares cas de figure, l'achat d'une Gaming Box se révèle être dispendieux, pour une utilité qui est finalement très limitée.Bien sûr, cela n'a pas empêché par le passé certains fabricants à proposer leur solution : Razer et son Core X , ou encore Asus et son ROG XG Station.AORUS n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai et vient ici compléter son offre en lui apportant un caractère inédit : cette nouvelle Gaming Box sera en effet équipée d'une RTX 2080 Ti Waterforce, un GPU qui sera donc refroidi grâce à un système decomposé d'un radiateur de 240 mm et de deux ventilateurs de 120 mm.Outre les connectiques dont profite le GPU, le boîtier proposera une alimentation via Thunderbolt 3, un port RJ45, trois ports USB Type A et un second USB Type C en plus de celui nécessaire à l'alimentation. L'ensemble sera mis sous tension grâce à une alimentation de 450 W certifiée 80 PLUS Gold.Pour le moment, AORUS est resté discret sur la date de commercialisation de sa nouvelle Gaming Box, ainsi que sur son tarif. Or, étant donné le prix du GPU seul, d'un système watercooling, ainsi que celui du boîtier, nous ne serons pas surpris si le fabricant annonce un prix compris entre 1 800 et 2 000 € !