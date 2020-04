ASUS recycle de vieux GPUs NVIDIA GT 710 en y ajoutant quatre ports HDMI

© ASUS

ASUS cherche à rendre utile du vieux matériel

Une carte dépoussiérée, attendue à plus ou moins 50 dollars

Avec seulement 192 cores CUDA développés par une puce 28 nm GK208 (87 mm²) de génération Kepler (lancée initialement en 2012 avec la GTX 680), la GT 710 n'a rien de la carte graphique Gaming dont vous rêvez, c'est certain. Cette petite puce dispose toutefois encore d'un certain potentiel à faire valoir sur l'entrée de gamme, dans le cadre d'une utilisation vidéo et sur des machines dépourvues d'iGPU. C'est sur ce constat qu'ASUS semble en tout cas se baser pour relancer la GT 710, avec un nouveau design dépourvu de ventilateur, mais comportant une connectique plutôt généreuse.Alors que la plupart des cartes graphiques actuelles sont équipées d'une ou deux sorties DisplayPort et d'un unique port HDMI, la GT710-4H-SL-2GD5 d'ASUS (c'est son nom complet) mise sur quatre ports HDMI. Si son GPU, le GK208, ne gère pas nativement le standard HDMI 2.0, la GT 710 compte parmi les cartes vidéo éligibles à l'ouverture de la 4K/60 aux puces Kepler. Un atout accordé par NVIDIA en 2014 à ses anciens processeurs graphiques... et qui se révèle pertinent ici.Comme le souligne AnandTech, la carte peut ainsi supporter l'affichage en 4K à 60 images par seconde sur un seul moniteur ; 4K à 30 images par seconde si plusieurs écrans sont branchés. De quoi redonner un peu d'intérêt à des machines âgées mais conservées au fond d'un bureau ou d'une administration. ASUS précise en outre que l'usage de multiples GT 710 sur une seule carte mère (à condition d'avoir suffisamment de slots disponibles) peut servir à connecter 8 à 16 écrans sur un même PC.Pour le reste, la « nouvelle » GT 710 d'ASUS se contente d'une connectique PCIe 2.0 x1 (de quoi lui permettre d'être compatible avec d'anciennes cartes mères ). Son GPU est cadencé à 954 MHz seulement et ses 2 Go de GDDR5 ne sont calés qu'à 5 000 MHz.Attendue dans les prochaines semaines, l'ASUS GT710-4H-SL-2GD5 devrait se monnayer aux environs de 50 dollars. Une solution compacte, passive et peu coûteuse.