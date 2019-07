La NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER déboule dans un bench de Final Fantasy XV

Un benchmark potentiellement avantageux pour NVIDIA

La RTX 2080 SUPER loin devant la RTX 2080 « classique » sous FFXV

Si les résultats de ce premier galop d'essai nous donnent une première idée des performances de la nouvelle carte des verts, ils ne sont pas à prendre au pied de la lettre.Et pour cause, le benchmark den'est pas nécessairement le plus représentatif des performances finales d'un produit. Développé en partenariat avec, le titre de Capcom a en effet tendance àles cartes du fondeur au caméléon. Nous avions d'ailleurs eu l'occasion de le constater il y a quelques semaines avec la RTX 2070 SUPER Quoi qu'il en soit, sous FFXV, lase loge à 8 736 points en 1440p (et avec les réglages en élevé, apprend-on). C'estqui doit pour sa part se contenter de 8 071 points. Une augmentation des performances certainement due à l'ajout de mémoire vidéo plus rapide et de cores CUDA supplémentaires sur la RTX 2080 SUPER, noteEn dépit de ce gain de puissance, la RTX 2080 SUPER reste. Si vous souhaitez comparer vous même l'ensemble des résultats, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Square Enix Rappelons enfin que laà un tarif français de 745 euros.