Nvidia RTX super : la faiblesse des stocks pourrait entraîner une rapide hausse des prix

© NVIDIA

Loi de l'offre et de la demande oblige, les prix pourraient augmenter

Des stocks assez fluctuants en Grande-Bretagne

Source : TechRadar

Faut-il s'attendre à des pénuries de GeForce RTX SUPER cet été ? Possible. Un rapport du site anglais eTeknix (relayé par) fait état de difficultés qu'auraient les revendeurs britanniques à mettre la main sur des stocks conséquents. Pour l'heure l'approvisionnement se ferait en flux tendu, la faute à une production qui aurait (notez bien le conditionnel) du mal à décoller chezet ses partenaires.D'après, si lan'est pas encore officiellement disponible (elle doit toujours être lancée le 23 juillet), la majorité des modèles deetne profiteraient pas encore de stocks suffisants et seraient par conséquent difficiles à trouver. Un phénomène courant au lancement de nouvelles références, dont il résultera probablement unepour ces deux puces. Hausse queconstate d'ailleurs dès à présent chez plusieurs revendeurs au Royaume-Uni.Le site prend l'exemple de la. Annoncée parà un tarif recommandé de 479 livres (533 euros) outre-Manche, elle était initialement proposée aux environs de 500 livres (556 euros) par plusieurs boutiques. Désormais, elle se négocierait entre 529 et 549 livres (soit). Ce surcoût est déjà relativement notable, mais le site insiste : la situation pourrait empirer dans les prochaines semaines.se veut pour sa part rassurant. Si une hausse des prix dans les prochaines semaines est en effet envisageable, le média note qu'il est actuellement possible de pré-commander certains modèles à quelques livres de moins que leur tarif recommandé. Pour autant, la fluctuation des stocks rendrait le. Un revendeur britannique cité paraffichait ainsi laà 360 livres ce mercredi et à 540 livres le lendemain (hier donc).En France, les tarifs observés chez les différents revendeurs semblent emprunter le même chemin, avec des prix globalement supérieurs à ceux recommandés. À l'heure où nous rédigeons ces lignes, la disponibilité des nouvelles puces de NVIDIA reste cependant assez bonne chez les principauxfrançais.Comme à chaque lancement de nouvelles puces GPU, ou presque, l'idéal reste toutefois d'attendre un peu que les circonvolutions tarifaires s'apaisent. Face à la percée d'AMD et de ses récentes Radeon RX 5700 et 5700 XT, nul doute qu'il est dans l'intérêt de NVIDIA que les revendeurs soient grassement approvisionnés en