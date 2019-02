Nvidia : les GeForce GTX 1660 Ti sont disponibles

Une carte taillée pour les titres compétitifs

Une fiche technique dont on savait déjà pratiquement tout

Le constructeur au caméléon confirme en outre la véracité des benchmarks ayant récemment fait leur apparition sur la toile. Laviendra bien remplacer laen la devançant de la tête et des épaules... sans pour autant battre laau jeu des téraflops. Elle est officiellement disponible depuis vendredi à partir de 299 euros.Dans sa présentation, la firme met en avant le léger gain de performance et d'efficacité énergétique prodigué vis-à-vis de l'architecture Pascal. Animée par une puce de génération Turing, dessaisie de ses RT-Cores et Tensor Cores, la GTX 1660 Ti et ses 120 Watts de TDP parviennent sans mal à s'imposer devant la GTX 1060. Mention est ainsi faite de performances 1,5 fois supérieures à celles de l'ancienne carte milieu de gamme des verts (dans son modèle 6 Go, est-il précisé), tandis que feu la GTX 960 est battue par cette GTX 1660 Ti, sans surprise trois fois plus véloce.Forte de cette amélioration des performances face aux puces Pascal, Nvidia avance quelques chiffres. Sa nouvelle carte graphique abordable serait ainsi capable de passer la barre des 120 images par secondes en 1080p dans certains titres compétitifs, tels que Fortnite , Apex Legends ou encore PUBG . Reste à savoir dans quelles conditions précises. En la matière, seuls des tests impartiaux pourront éclairer le chaland.Pour le reste, Nvidia détaille les grandes lignes de la fiche technique de cette GTX 1660 Ti. Comme attendu, on y retrouve 1536 coeurs CUDA et 6 Go de mémoire vidéo en GDDR6. Cette dernière est capable de débits atteignant le seuil des 12 Gbps, tandis que la puce Turing proposée par les verts peut atteindre une fréquence de 1,8 GHz en boost.La GTX 1660 Ti est d'ores et déjà disponible chez les partenaires industriels de Nvidia comme Asus, EVGA, Gigabyte, MSI, Inno 3D, PNY, Zotac Gainward, Colorful, Galaxy ou encore Palit. Les modèles de ces différents constructeurs, pourvus de systèmes de dissipationet dans certains cas de spécifications techniques légèrement remaniées, peuvent voir leurs prix passer la barre des 350 euros.