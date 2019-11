Sapphire lance une Radeon RX 5700XT Nitro+ survoltée et... RVB (évidemment)

© Cowcotland

Plus de mégahertz et un débit mémoire revu à la hausse

Lancement ce 15 novembre, à 520 euros en France

L'info, qui provient à l'origine de nos confrères de Cowcotland , est arrivée chez Tom's Hardware US, outre-Atlantique, avant de revenir jusqu'à nous. Dotée de ventilateurs à RVB et d'un système de dissipation généreux, la Radeon RX 5700 XT Nitro+ Special Edition est d'ores et déjà listée à un tarif de 499 euros sur le site allemand CaseKing . Elle devrait toutefois arriver à un tarif légèrement supérieur en France.Que nous propose-t-on en plus par rapport à son éminence la Saphhire RX 5700 XT Nitro+ ? Et bien, une fréquence en boost revue légèrement à la hausse. On passe ainsi sur un seuil de 2 035 MHz contre 2 010 MHz sur le modèle initial et 1 905 MHz « seulement » sur les RX 5700 XT de référence.La Nitro+ Special Edition arbore par ailleurs une mémoire vidéo un peu plus rapide, avec un débit mesuré à 14,4 Gbps, contre 14 Gbps sur la Nitro+ et les modèles vendus directement par AMD.Pour le reste, la carte se base toujours sur un GPU Navi 10, gravé en 7 nm par TSMC . On y trouve notamment 2 560 Shaders, 64 ROPs et 256 TMUs. Sans surprise, Sapphire maintient aussi la quantité de VRAM à 8 Go de GDDR6. Notons enfin que cette Nitro+ Special Edition propose un double BIOS UEFI.Sur le plan esthétique, la carte embarque trois ventilateurs dotés de LEDs RVB. Des fioritures lumineuses que l'on retrouve aussi sur le flanc gauche de cette nouvelle Nitro+, avec un logo Sapphire illuminé et une fine bande RVB. Parfait pour donner de la couleur à nos boîtiers.Question disponibilité, Cowcotland évoque un tarif fixé à 520 euros en France, pour une sortie dès ce 15 novembre.