GIGABYTE, PowerColor et Sapphire dévoilent leurs Radeon RX 5700

Crédit : Sapphire

Lire aussi :

AMD Ryzen 3ème génération : tout ce que vous devez savoir en quelques lignes

Crédit : Sapphire

Crédit : Sapphire

Crédit : Sapphire

Un design de référence avec blower

Crédit : PowerColor

Crédit : PowerColor

Abonnement surprise

Crédit : GIGABYTE

Crédit : GIGABYTE

Source : Communiqués Sapphire, PowerColor & Gigabyte / TechPowerUp

Pensées pour jouer en 1440p, lesetprofitent, rappelons-le, de lad'AMD et de la. D'après les premiers benchmarks disponibles, ces deux nouvelles références sont en mesure de faire plus ou moins jeu égal avec les RTX 2060 SUPER et 2070 SUPER de NVIDIA, en fonction des titres. Disponible, elles sont accessibles en France à des tarifs légèrement supérieurs aux prix en dollars annoncés initialement par AMD. À l'heure actuelle, la RX 5700 se négocie entre 370 et 400 euros, contre une fourchette comprise entre 420 et 470 euros pour sa grande sœur la 5700 XT.Les variantes présentés aujourd'hui par(branche du taïwanais TUL Corporation) etse calquent fort logiquement sur le design de référence d'AMD. Elles se contentent donc d'un système de dissipation basique, axé sur un blower. Il ne faut pas y voir une fatalité pour autant : lesdes RX 5700 et 5700 XT arriveront bien sur le marché, y compris chez ces trois partenaires, mais vraisemblablementselon de récents rapports.Les plus impatients pourront donc se rabattre sur ces cartes, disponibles dès aujourd'hui. Fait intéressant : les modèles deetsont vendus avec trois mois d'abonnement aupour PC. Le service est attendu cet automne et donne accès à un catalogue comprenant près de 100 titres.Rappelons enfin que le détail des spécificités techniques desetest consultable sur Clubic, à cette adresse