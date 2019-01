Les cartes graphiques AMD Navi seraient déjà testées en labo

Navi, meilleures que prévu

Des cartes graphiques milieu de gamme

Source : Fudzilla

AMD aurait-elle pris de l'avance ? Alors que l'annonce des cartes graphiques 7 nm Vega est attendue pour le CES 2019, le fabricant américain procéderait déjà à des tests de la génération suivante en laboratoire. C'est ce qu'a affirmé récemment le portail d'information Fudzilla.Alors que les cartes graphiques basées sur le GPU 7 nm Navi devaient être lancées vers le milieu de l'année 2019, elles seraient donc déjà prêtes à livrer leurs premiers résultats. Il ne s'agirait bien sûr que de tests initiaux, et il faudra attendre un certain temps avant de voir débarquer ce nouveau produit.Néanmoins, les premiers retours d'utilisation de Navi seraient encourageants, et même meilleurs que ceux attendus. Fudzilla n'est malheureusement pas en mesure de révéler de quel point de vue les résultats s'avèrent si intéressants. S'agit-il uniquement d'une manière pour le constructeur de faire monter les attentes autour de son produit ?Si cette information est susceptible d'alimenter des rumeurs, beaucoup d'interrogations demeurent donc. Il est ainsi encore difficile de pouvoir anticiper une date de sortie précise pour les GPU Navi.En revanche, il semblerait que ces cartes graphiques soient destinées au marché milieu de gamme. Il serait alors possible de profiter de performances dignes d'une Nvidia GTX 1080, pour un prix aux alentours de 250 $, soit environ 220 €. Ce qui représenterait une bonne nouvelle, vu la difficulté actuelle de trouver une carte graphique à la fois puissante et abordable.