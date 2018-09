AMD : on connaît déjà le nom du successeur de Navi

Arcturus : pas avant 2020

continue de perdre son regard dans les étoiles. Après Polaris, Vega et Navi, c'est donc l'architecturequi viendra s'ajouter à la constellation du constructeur américain.Il est assez rare qu'une fuite nous dévoile le nom d'un produit censé sortir dans plus de 2 ans. Elle provient pourtant directement d'un employé d'AMD, qui s'est laissé aller à quelques révélations sur les forums de Phoronix Outre le nom de la prochaine architecture d'AMD, nous apprenons également queadoptée par la marque avant la sortie de Vega.Adieu les Radeon RX machin chose, et rebonjour aux Radeon HD truc bidule.Selon le calendrier de sortie révélé par AMD, les premières cartes graphiques embarquant le GPU Vega 20 gravé en 7 nm devraient arriver d'ici la fin d'année . Navi arrivera quant à lui dans le courant de l'année prochaine.Enfin, il est fort probable qu'AMD nous fasse patienter en mettant sur le marché des cartes graphiques sous Polaris 30. Un refresh du GPU qui offrirait une hausse de performances de l'ordre de 15%. Sortie annoncée en octobre