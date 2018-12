AMD pourrait sortir de nouvelles cartes graphiques sous Polaris en octobre

15% de performances en plus

Lire aussi :

Notre test complet des RTX 2080 et 2080 Ti



Le milieu de gamme en ligne de mire

Ne nous méprenons pas :n'a pas changé ses plans concernant son GPU Navi, toujours prévus pour 2019.En revanche, nous apprenons aujourd'hui grâce à Wccftech que le constructeur aurait planché sur une révision de son GPU Polaris,Grâce à cette révision de Polaris (intitulée), AMD serait parvenu à améliorer les performances de ses cartes de l'ordre de 15%, tout en abaissant leur consommation énergétique.Grâce à cette architecture repensée,. Un segment où la marque a de nombreuses cartes à jouer, Nvidia étant trop occupé à monopoliser le haut de gamme avec ses récentes RTX 2080.Alors aura-t-on droit à undes actuelles RX 560, 570 et 580, ou à une évolution vers les RX 660, 670 et 580 ? La nomenclature qu'adopteront les cartes sous Polaris 30 reste un mystère. Mais d'après Wccftech, les cartes sont prêtes, et sont prévues pour le mois d'octobre.