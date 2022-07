Moins de 300€ pour ce PC Acer pendant les soldes

Cet ordinateur portable concocté par Acer dispose d'un écran de 13,3 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). La dalle est plutôt lumineuse pour afficher des couleurs vives. L'autre aspect important réside dans sa dimension tactile qui vient favoriser la navigation sur l'interface. Car la grande particularité de l'Acer Spin 3 vient du fait qu'il s'agit d'un PC hybride capable de se transformer en tablette. La charnière peut ainsi pivoter à 360° si vous ne comptez pas utiliser le clavier inclus. C'est extrêmement pratique !

En ce qui concerne la configuration de cet exemplaire, il embarque un processeur Snapdragon SC7180 avec 4 Go de RAM en prime et un stockage interne eMMC de 64 Go. Cette machine est uniquement taillée pour des tâches bureautiques et pour se rendre sur internet. Le système d'exploitation ChromeOS est inclus. Enfin, la batterie embarquée affiche une grosse autonomie d'environ 14 heures.