Le Xiaomi Redmi Note 11 est à prix réduit pour les soldes !

Débutons par un des principaux atouts du Redmi Note 11 qui est équipé d'un superbe écran AMOLED 90 Hz avec une diagonale de 6,43 pouces et une définition de 2400 x 1080 pixels. Une dalle qui se révèle très lumineuse et qui saura mettre vos contenus du moment en valeur. Vous apprécierez sans aucun doute la navigation fluide sur l'interface et entre les applications.

À l'intérieur du smartphone, on retrouve un processeur Snapdragon 680 avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Il faut le reconnaître, le modèle de Xiaomi n'est pas franchement le plus performant du marché. Il reste tout de même correct pour effectuer des tâches assez basiques comme regarder des vidéos, naviguer sur internet et bien plus encore.

Par contre, le Redmi Note 11 est une franche réussite au niveau de son design léger. Cela en fait un mobile agréable à prendre en main. De plus, l'autonomie de sa batterie force le respect puisqu'elle peut monter jusqu'à deux journées complètes, voire plus. Comptez à peine 1 heure pour une recharge de 0 à 100%. Un excellent résultat !