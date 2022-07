Soldes Amazon : TOP 10 des promos folles de la 3ème démarque

Si vous avez déjà consulté certains sites marchands durant ces deux premières de Soldes, vous avez du constater comme les catalogues de promotions sont vastes et il est parfois difficile, à travers toutes ses offres exceptionnelles, de trouver la ou les perles rares.

Fort heureusement, Clubic est là pour vous proposer tous les jours les meilleurs deals du moment ainsi que des sélections thématiques qui vous permettent en quelques minutes de mettre la main sur le produit de vos rêves au meilleur prix.

Parmi les sites qui vous proposent les meilleures promotions durant les Soldes, on peut citer en premier lieu Amazon et Cdiscount, soit les deux champions du e-commerce en France. Les deux plateformes ont en commun un vaste catalogue ainsi que des tarifs sérieusement revus à la baisse grâce à de très fortes promotions. On vous encourage évidemment à aller jeter un oeil aux sélections dédiées à ces deux sites que nous vous proposons très régulièrement.

Fnac-Darty est un acteur installé du commerce en France et en plus d'un catalogue très complet sur la tech mais aussi sur l'audio, les téléviseurs et les objets connectés, vous propose un service-client de qualité et proche de chez vous. En cas de problème, des conseillers sont là pour vous renseigner et vous pouvez également vous rendre dans un point de vente proche de chez vous pour accélérer la résolution de votre souci.

Boulanger quant à lui mise beaucoup sur son catalogue historique, à savoir les téléviseurs 4K, l'univers audio ainsi que les smartphones proposés à prix cassés depuis plusieurs jours. Et avec la troisième démarque, les tarifs devraient subir un nouveau coup de chaud à surveiller de très, très près.

Pour les amoureux du PC, Rue du Commerce semble être la destination idéale avec des promotions ciblées sur un grand choix de PC portables et de bureau, à la fois pour ceux cherchant une machine légère pour la bureautique ou les gamers souhaitant le PC de course rêvé pour leurs titres préférés. Le site propose également des offres sur quantité d'accessoires à découvrir sans plus tarder.

Rakuten enfin se distingue non pas seulement avec ses prix sacrifiés mais avec quantité de codes promo qui vous font gagner quelques euros supplémentaires à chaque commande. Pour les membres de son programme de fidélité, vous pouvez également récupérer du cashback à utiliser pour d'autres achats et faire ainsi de belles économies, même après les Soldes.