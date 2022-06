Soldes Amazon : les 10 promos folles jusqu'à -50%

Si jamais vous n'étiez pas encore au courant, l'édition d'été des soldes 2022 est belle et bien lancée. Depuis le 22 juin dernier, les boutiques physiques et sites de vente en ligne des plus grandes enseignes comme Amazon, Cdiscount, Fnac-Darty, Boulanger ou encore Rue du Commerce se sont mises à l'heure d'été et proposent des milliers de bons plans et promotions.

Si cette période de promotion concerne toutes les catégories de produits possibles (mode, beauté, décoration intérieur et extérieur, bricolage, etc.), les produits high-tech ne sont bien évidemment pas en reste avec des réductions pouvant atteindre jusqu'à moins 50%.

Comme chaque année, les soldes répondent à un calendrier bien précis qui s'étale sur 4 semaines. Une période durant laquelle les promotions ne cessent de s'enchainer avec des offres parfois très intéressantes. Comme le veut la tradition, les soldes se découpent en 4 démarques avec des pourcentages de réduction toujours plus importants au fil des semaines. La première démarque verra le jour ce mercredi 29 juin avec des offres de la première semaine avec une réduction plus forte ou bien de nouveaux bons plans inédits.