Soldes Fnac : belle promo sur la tablette Lenovo Tab P11 juste avant la fin des Soldes

Visiblement, Lenovo a conçu une tablette pour le streaming. Sa dalle IPS de 11 pouces suffit à en témoigner. Celle-ci affiche une définition 2K, apportant un très grand niveau de détails. Seule ou en famille, vous apprécierez ses bords fins, et surtout, ses haut-parleurs compatibles avec le Dolby Atmos lors de vos films et séries favorites.

La famille est d'ailleurs la reine avec cette tablette. En plus des traditionnelles fonctionnalités de contrôle, les parents auront accès à un compte pour enfants, ainsi qu'au Google Kids Space. Au total, ce sont plus de 10 000 applications et jeux approuvés par des enseignants qui y sont suggérés, ainsi que des centaines de livres gratuits. La tablette est dotée de 4 Go de mémoire vive et d'un processeur Snapdragon 662 à huit coeurs. Ces composants doivent lui permettre de répondre aux usages courants.

Famille et amis toujours, la Tab P11 dispose d'une webcam de qualité. Sa résolution de 8 mégapixels autorise des visioconférences d'une grande clarté.

Un dernier avantage : la tablette de Lenovo affiche une très belle endurance. Avec une batterie de 7500 mAh, elle permet de jouer jusqu'à 15 heures d'affilée sans faiblir. Autrement dit, elle convient pour un usage quotidien, même lorsque vous voyagez et vous retrouvez loin de toute prise électrique.