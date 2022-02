Pour les Soldes, la manette Xbox Series X sans fil est en promo chez Fnac

Microsoft a su peaufiner le design de sa manette au fil des années, et aujourd'hui elle se situe au top de ce que l'industrie du jeu peut proposer. Les sticks asymétriques permettent une bonne prise en main et la croix directionnelle est très agréable au toucher. Les boutons ainsi que les gâchettes répondent bien et la texture est agréable quand on tient la manette.

Si vous l'utilisez sur PC, il est possible de la paramétrer via l'application Accessoires Xbox. Là, il est possible de la mettre à jour mais aussi de changer le mappage des touches et de créer des profils si jamais plusieurs utilisateurs s'en servent.