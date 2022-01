Soldes 2022 : les meilleures offres de la 3ème démarque chez Amazon et Cdiscount

Qui dit Soldes dit forcément smartphones. On le répète chaque année mais les consommateurs sont toujours aussi attachés à leurs téléphones intelligents et le smartphone reste, de loin, le produit high-tech le plus vendu en France.

Les constructeurs ont bien compris cet attrait ininterrompu et vous proposent chaque année des dizaines de modèles, disponibles à tous les prix pour tous les besoins et tous les budgets.

Parmi les modèles haut de gamme, on pense évidemment aux iPhone d'Apple, des téléphones à la pointe de la technologie, mais aussi assez chez en temps normal. Les Soldes 2022 sont le meilleur moment pour enfin apprécier tous les avantages offerts par ces appareils exceptionnels à des prix bien plus doux que ceux proposés par le constructeur. Des modèles plus anciens sont disponibles mais aussi le dernier iPhone 13, à un tarif jamais vu encore sur le web.

Samsung est également en première ligne avec des remises sur l'ensemble de ses gammes. Les Galaxy S20 et S21, les plus luxueux de son catalogue voient leurs prix fondre comme neige au soleil durant ces Soldes et vous proposent de bénéficier du meilleur de la photographie mobile, avec des appareils puissants, endurants et compatibles 5G. C'est sans oublier les Galaxy A, des modèles plus abordables et grand public qui se concentrent sur l'essentiel, à savoir une expérience utilisateur fluide et des performances suffisantes pour les applications du quotidien.

Xiaomi, c'est bien connu, possède de nombreuses références à son catalogue avec des dizaines de modèles disponibles. Durant les Soldes 2022, vous pourrez faire des économies sur les tout derniers Xiaomi Mi 11 et leurs fiches techniques stupéfiantes, mais également sur des modèles plus anciens comme les Mi 10 et Redmi Note 10, qui se voient amputés de plusieurs centaines d'euros pour quelques jours encore. A vous de profiter de ces leçons de design et de technologie pour naviguer sur le web et jouer dans les meilleures conditions, partout où vous vous trouvez.

OnePlus enfin est le dernier constructeur à faire l'évènement durant ces Soldes 2022. Vous pourrez retrouver sur l'ensemble des revendeurs en ligne des promotions portant sur les gammes OnePlus 8, les modèles premium sortis en 2020 et bénéficiant de composants encore parmi les meilleurs mis à disposition par l'industrie des nouvelles technologies, mais également si votre budget vous le permet, regarder du côté des OnePlus 9, les tout derniers modèles présentés par le constructeur chinois avec une qualité photo encore améliorée grâce à un partenariat avec un grand nom de la photographie argentique, pour des clichés incomparables de piqué et riches en détails.