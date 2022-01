Cette excellente barre de son Hisense chute à moins de 70€

La barre de son Hisense HS214 dispose d'une puissance de 108 Watts RMS, répartis en 2 x 27 Watts pour la stéréo et 54 Watts pour le caisson de basse. La barre de son se branche à votre écran via une prise optique, une prise coaxiale, une prise HDMI (ARC) ou encore en Bluetooth si vous en avez l'opportunité.

Il est possible d'alterner trois modes audio : cinéma, musique et news afin de s'adapter à votre contenu. Le Bluetooth permet de relier votre smartphone ou votre tablette à la barre de son et de streamer votre contenu audio dessus afin d'en profiter dans les meilleures conditions possibles.