L'excellent clavier Logitech K400 Plus est soldé chez Boulanger

Le clavier fonctionne de paire avec un logiciel qui permet de personnaliser celui-ci, notamment au niveau du pavé tactile. Si celui-ci se substitue au pavé numérique, il n'en reste néanmoins pas des plus pratiques et s'avère vite indispensable lorsque bien configuré.

Il s'agit d'un clavier sans fil qui se relie à un PC via un dongle USB fourni. Ainsi vous n'avez pas la latence que l'on peut retrouver sur les connexions Bluetooth. Et il vous répond ainsi au doigt et à l'œil. Il fonctionne avec des piles de son côté, pour une autonomie de 18 mois au total. Il a l'avantage de pouvoir s'éteindre lorsque non utilisé afin d'économiser les piles. Et d'avoir un espace de rangement dédié pour le dongle.

La frappe est agréable et silencieuse, avec un revêtement plastique solide et granuleux qui est agréable à prendre en main. Il s'utilise partout et n'a besoin que de très peu de place pour fonctionner, une aubaine donc pour les utilisateurs nomades.