L'excellent AMD Ryzen 5 5600X à prix choc chez Cdiscount

Cette offre s'intéresse donc à un processeur d'AMD, une marque qui n'a cessé de gagner en popularité dans ce domaine, modèle Ryzen 5 5600X. Il s'agit actuellement ni plus ni moins qu'une des plus solides références en la matière s'agissant d'un usage gaming ou pour des tâches complexes.

Il peut compter pour mériter ce titre 6 cœurs cadencés entre 3,7 et 4,6 GHz et 12 threads, ainsi qu'une mémoire cache 32 Mo. Pour accueillir la bête dans sa machine, il faut disposer d'une carte-mère supportant le socket AM4 et le PCI Express 4.0.

Pour mieux contrôler toute cette puissance, AMD fournit l'utilitaire Ryzen Master permettant un monitoring complet des températures en passant par la tension des cœurs, l'horloge et tout autre paramètre. Il est également possible de créer des profils dédiés à différentes tâches interchangeables en un simple clic de souris.

Pour couronner le tout, l'achat de ce produit s'accompagne d'un mois d'abonnement offert au Game Pass.