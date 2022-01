La Fnac brade le Xiaomi Redmi Note 9 Pro avec un bracelet connecté !

Lancé au cours du mois de juin 2020, le Redmi Note 9 Pro est considéré comme un smartphone de milieu de gamme. Le téléphone est doté d'un écran LCD IPS de 6,67 pouces affichant une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et couvrant environ 85% de la surface avant.

Il est également équipé d'un processeur Snapdragon 720G, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via une carte microSD non fournie) et d'une batterie de 5020 mAh compatible avec la recharge rapide en filaire. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI.

Côté photo, on retrouve un quadruple capteur arrière de 64 + 8 + 5 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP.