Roborock S7 : ce code promo Soldes fracasse le prix de l'aspirateur robot

Très pratique également, vous pouvez directement planifier et ajuster le nettoyage du Roborock S7 par le biais de votre smartphone comme de votre assistant personnel intelligent, à l'image d'Alexa, Siri ou encore Google Home. Pièce à éviter, détecter des tapis, serpillère seulement dans la cuisine, c'est vous qui décidez, et cela, depuis votre canapé ou même si ne vous trouvez pas chez vous ! Tout est planifiable à distance, et c'est bien pratique.

Grâce à sa technologie employant un capteur LiDAR, le Roborock S7 cartographie son environnement avec précision et optimise ses déplacements, ce qui lui permet d'être autonome, notamment pour la recharge sur sa station qui lui prendra 4h au total. Son autonomie est très performante, grâce à une batterie de 5200 mAh, et un bac à poussières de 470 ml, qui lui permettent de nettoyer une surface pouvant atteindre jusqu'à 200 m² d'un coup. Et comme il détecte même les escaliers, pas de risque de le retrouver là où vous ne le souhaitez pas. En somme, un produit à adopter qui a obtenu la note de 9/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant.