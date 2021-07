La 2ème génération des écouteurs Apple Airpods 2 encore moins chère pour les Soldes

Après une première génération d'Airpods marquante, Apple a lancé la seconde en 2019, apportant quelques innovations qu'il faut souligner.

L'une des plus importantes est la prise en compte des ordres débutant par la commande vocale "Dis Siri". Plus aucune interaction physique n'est nécessaire avec son smartphone sur cette version. Cela a permis à Apple de repenser l'ergonomie et le caractère pratique de ses écouteurs, réaffectant les boutons physiques à d'autres tâches.

Une fois les écouteurs en place, on peut ainsi les oublier plus facilement. Les écouteurs seuls fournissent 5 heures d'autonomie, et ce chiffre peut grimper jusqu'à 24 heures avec le boîtier de charge fourni. Ce dernier est d'ailleurs compatible avec la recharge Qi sans fil.

Et puis, il y a bien sûr la qualité du rendu sonore signé Apple. Pour cela, les Airpods 2 comptent sur une nouvelle puce H1. Celle-ci permettra de renouveler les performances observées sur la première génération, mais rendra également l'appairage et la connexion plus simple et plus stable.