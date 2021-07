Optimisez votre expérience de jeu avec l'écran incurvé Dell 23,6'' 165 Hz pour moins de 150€

En plus de proposer une expérience immersive et fluide, cet écran Dell profite de la technologie AMD FreeSync Premium, qui vient nettement minimiser la déchirure d'images et les saccades, pour une qualité visuelle nette de tous les instants.

Côté connectique, cet écran Dell dispose d'un DisplayPort et de deux ports HDMI, et saura donc facilement trouver sa place dans votre setup, que vous disposiez d'une carte graphique ancienne ou plus récente. D'autant que son design sobre mais classe, avec l'écran pouvant être orienté verticalement et des dimensions de 53,37 cm de longueur pour 35,08 cm de largeur et 19 cm de largeur pour un poids de 3,37 kg, devrait agréablement compléter votre installation.