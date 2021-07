Samsung Galaxy Tab S5e : une tablette pour toute la famille 100€ moins chère pour les Soldes

Après avoir évoqué l'offre de Boulanger, passons en revue les principales caractéristiques de la Galaxy Tab S5e.

La tablette de la marque Samsung qui est associée au bon plan possède un écran tactile Super AMOLED de 10,5 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage interne de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via une carte microSD non fournie) et un processeur Kryo 360 Silver. L'appareil fonctionne avec une batterie de 7040 mAh et tourne sous le système d'exploitation mobile Android.

Du côté des équipements, on retrouve un microphone et quatre haut-parleurs. Pour la connectique, la norme Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, la compatibilité avec la 4G, le Bluetooth 5.0, le port USB type C, le lecteur d'empreinte digitale et la reconnaissance faciale sont notamment de la partie.