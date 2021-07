Casques et écouteurs en Soldes : les meilleures offres chez Fnac

On termine cette sélection regorgeant avec le joli rabais proposé sur les AirPods Max d'Apple, au prix réduit de 80€ pour s'afficher au tarif final de 549€, frais de port inclus.

Ce casque audio sans-fil est, lui aussi, équipé d'un réducteur de bruit afin de vous offrir un confort d'écoute des plus efficaces. Avec son design pour le moins étonnant, on en oublierait presque que ce casque audio offre un son parmi les plus performants du marché, à l'audio spatial envoutant, avec un kit mains-libres ultra performant et une très faible pression exercée sur la boite crânienne, un vrai plus pour les écoutes prolongées car ce n'est pas un poids plume.

Comptez sur 20h d'utilisation pour une recharge complète durant environ 1h45, ainsi qu'1h30 dès 5 minutes de branchement. Autant de qualités qui en font l'un des meilleurs casques ANC sur le marché, pour un total de 8/10 à notre test des Airpods Max 100% indépendant.