La dernière des tablettes Samsung bénéficie d'une belle offre en précommande

Déjà proposé en précommande par Darty avec son offre de remboursement et un cadeau au choix, la nouvelle tablette de Samsung s’offre la connectivité 5G pour un accès à Internet à très haut débit sur cette tablette doté d’un confortable écran tactile TFT de 12,4“ avec une résolution WQXGA de 2560 x 1600 points. Sa mémoire interne est de 128 Go et si vous le souhaitez, vous pourrez l’augmenter par une carte mémoire au format microSD jusqu’à 1 To.

Elle est animée par un processeur Qualcomm SM7225 qui offre des performances élevées en toutes occasions. Que ce soit pour le surf, le streaming, le travail ou les jeux vidéo, la S7 va vous offrir un niveau de puissance bluffant tout en proposant une très bonne autonomie. Avec sa grosse batterie de 10 900 mAh, vous allez disposer de 15 heures devant vous avant de devoir la mettre en charge. D’ailleurs, elle accepte la charge super rapide jusqu’à 45 watts.

Elle est livrée avec le S Pen, un stylet à pointe souple très réactif qui va vous permettre d’écrire naturellement. La S7 FE transformera votre écriture en texte formaté pour une lecture et une organisation simplifiée. Elle intègre également deux haut-parleurs AKG compatibles Dolby Atmos pour une expérience sonore immersive. Elle ne mesure que 6,3 mm d’épaisseur et son poids reste restreint avec 608 grammes sur la balance malgré sa batterie grande capacité et son écran de grande dimension.