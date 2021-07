Découvrez les 7 meilleures offres high-tech ce week-end chez Amazon

Besoin d'un Chromebook ? Optez pour le HP x360 14b-ca0000sf qui est à 399 euros. Convertible et tactile, le PC portable est doté d'un écran de 14 pouces avec une résolution de 1366 x 768 pixels, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go en eMMC, d'un processeur Intel Pentium Silver N5030 et d'une carte graphique Intel UHD Graphics 605. Pour la connectique, on retrouve essentiellement le Wifi ‎802.11ac, le Bluetooth et trois ports USB 3.0.